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Дело Ивана Сафронова ,  
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Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова

Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока чешской спецслужбе. По данным следствия, это произошло в 2017 году, когда Сафронов работал в «Коммерсанте»

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных Чехии. Об этом сообщает корреспондент РБК со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

По версии следствия, конечным получателем данных были США.

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Иван Сафронов

События дела охватывают период с 2012 года, когда Сафронов якобы был завербован, сообщил адвокат. Как заявило следствие, в 2017 году его подзащитный якобы получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и чуть позже передал ему данные о военном сотрудничестве России и странами Ближнего Востока.

Следствие считает, что Сафронов передал секретные данные через интернет. Данных о том, от кого он мог их получить, в деле нет.

Госкорпорация «Роскосмос» в деле упоминается как текущее место работы его подзащитного, добавил Павлов.

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Иван Сафронов

«Иван категорически связывает это [свой арест] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — заявил адвокат. По словам Павлова, уголовное дело было возбуждено 6 июля. «Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — указал защитник.

На вопрос корреспондента РБК о том, будет ли сторона защиты просить личного поручительства главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Павлов заявил: «Мы, уверен, соберем не одно личное поручительство за Рогозина и, надеюсь, представим их в суд апелляционной инстанции». «Хотя были случаи, когда освобождение происходило до рассмотрения ареста в апелляции», — отметил он.

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Иван Сафронов

Сейчас защита еще не успела собрать характеризующий материал на Сафнорова, но приобщила к делу обращения СМИ в его поддержку, добавил Павлов.

Сафронова задержали утром 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена), по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как заявили в ФСБ, он якобы работал на одну из спецслужб стран НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца, Сафронов вину не признал. Защита обжалует решение суда.

Иван Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» в мае 2020 года. До перехода в госкорпорацию он работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант» (в 2010–2019 годах), а после ухода оттуда — журналистом газеты «Ведомости». Он занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание помощника главы госкорпорации не связано с его работой. Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к секретным сведениям. В «Коммерсанте» считают обвинения в адрес журналиста в госизмене абсурдными. В газете «Ведомости» назвали его патриотом своей страны. В его поддержку высказались и другие СМИ.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Сафронова к зданию ФСБ на Лубянке, более 20 человек были задержаны, на них составили протоколы по нескольким видам правонарушений: о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП), о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП).

Авторы: Маргарита Алехина, Наталия Анисимова
Теги: Иван Сафронов, журналист, арест, госизмена
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