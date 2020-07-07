Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова

Госкорпорация «Роскосмос» в деле упоминается как текущее место работы его подзащитного, добавил Павлов.

«Иван категорически связывает это [свой арест] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — заявил адвокат. По словам Павлова, уголовное дело было возбуждено 6 июля. «Но в нем уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже через годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», — указал защитник.

На вопрос корреспондента РБК о том, будет ли сторона защиты просить личного поручительства главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Павлов заявил: «Мы, уверен, соберем не одно личное поручительство за Рогозина и, надеюсь, представим их в суд апелляционной инстанции». «Хотя были случаи, когда освобождение происходило до рассмотрения ареста в апелляции», — отметил он.

Сейчас защита еще не успела собрать характеризующий материал на Сафнорова, но приобщила к делу обращения СМИ в его поддержку, добавил Павлов.

Сафронова задержали утром 7 июля по обвинению по ст. 275 УК (государственная измена), по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как заявили в ФСБ, он якобы работал на одну из спецслужб стран НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца, Сафронов вину не признал. Защита обжалует решение суда.

Иван Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» в мае 2020 года. До перехода в госкорпорацию он работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант» (в 2010–2019 годах), а после ухода оттуда — журналистом газеты «Ведомости». Он занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

В «Роскосмосе» заявили, что задержание помощника главы госкорпорации не связано с его работой. Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к секретным сведениям. В «Коммерсанте» считают обвинения в адрес журналиста в госизмене абсурдными. В газете «Ведомости» назвали его патриотом своей страны. В его поддержку высказались и другие СМИ.

Журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Сафронова к зданию ФСБ на Лубянке, более 20 человек были задержаны, на них составили протоколы по нескольким видам правонарушений: о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП), о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП).