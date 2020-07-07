Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене
Задержанный 7 июля в Москве советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов на допросе не признал свою вину в государственной измене, сообщили со ссылкой на свои источники ТАСС и «Интерфакс».
«В ходе допроса Сафронов вину в передаче сведений, составляющих гостайну, не признал», — сказал собеседник ТАСС.
В свою очередь, источник «Интерфакса» рассказал, что в ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что преступления не совершал.
Позднее «РИА Новости» сообщило, что перед тем, как войти в зал суда, Сафронов сам заявил журналистам, что вины не признает.