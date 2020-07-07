Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене

О непризнании вины в госизмене Сафронов заявил на допросе и после того, как его доставили в Лефортовский суд, где должен решиться вопрос об избрании меры пресечения

Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Задержанный 7 июля в Москве советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов на допросе не признал свою вину в государственной измене, сообщили со ссылкой на свои источники ТАСС и «Интерфакс».

«В ходе допроса Сафронов вину в передаче сведений, составляющих гостайну, не признал», — сказал собеседник ТАСС.

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В свою очередь, источник «Интерфакса» рассказал, что в ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что преступления не совершал.

Позднее «РИА Новости» сообщило, что перед тем, как войти в зал суда, Сафронов сам заявил журналистам, что вины не признает.