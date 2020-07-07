ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в работе на спецслужбу НАТО
Советника гендиректора «Роскомоса» Ивана Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО, сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «РИА Новости».
«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — цитирует агентство сообщение спецслужбы.
Ранее корпорация «Роскосмос» подтвердила, что Сафронов задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК (Государственная измена). «На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — сообщила пресс-служба корпорации.
В квартире Сафронова провели обыск, сообщает со ссылкой на источник в окружении Сафронова сообщает «МБХ медиа». Об обыске по месту жительства Сафронова также сообщает «Дождь».