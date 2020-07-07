ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в работе на спецслужбу НАТО

До перехода в «Роскосмос» Сафронов работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант», а после ухода оттуда — журналистом газеты «Ведомости». По словам одного из знакомых Сафронова, ФСБ заинтересовалась его деятельность и пригласила на беседу после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35; за несколько лет до этого Сафронова опрашивали там по поводу его другого материала.

Видео: ФСБ России

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Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Александр Стукалин заявил РБК, что не представляет, как его задержание может быть связано с госизменой. «Я слабо себе представляю, как это может быть связано с этой статьей. Абсолютно она мне чем-то таким особенным не запомнилась, если брать тематику военно-технического сотрудничества, то таких статей много. Я, конечно, уже успел прочитать эту версию со статьей в различных изданиях, но пока у меня никакой картины не складывается, у меня мало информации слишком. Это всего лишь версия, которая, как я понял, пришла в голову сразу по этим следам, поскольку такой случай был, но мне слабо верится. Я, как и все шокирован», — сказал Стукалин.

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