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ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в работе на спецслужбу НАТО

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: ivan_safronov / VK)

Советника гендиректора «Роскомоса» Ивана Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО, сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «РИА Новости».

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — цитирует агентство сообщение спецслужбы.

Ранее корпорация «Роскосмос» подтвердила, что Сафронов задержан, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК (Государственная измена). «На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — сообщила пресс-служба корпорации.

Советника Рогозина Ивана Сафронова обвинили в госизмене
Общество
Иван Сафронов

В квартире Сафронова провели обыск, сообщает со ссылкой на источник в окружении Сафронова сообщает «МБХ медиа». Об обыске по месту жительства Сафронова также сообщает «Дождь».

До перехода в «Роскосмос» Сафронов работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант», а после ухода оттуда — журналистом газеты «Ведомости». По словам одного из знакомых Сафронова, ФСБ заинтересовалась его деятельность и пригласила на беседу после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35; за несколько лет до этого Сафронова опрашивали там по поводу его другого материала.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Александр Стукалин заявил РБК, что не представляет, как его задержание может быть связано с госизменой. «Я слабо себе представляю, как это может быть связано с этой статьей. Абсолютно она мне чем-то таким особенным не запомнилась, если брать тематику военно-технического сотрудничества, то таких статей много. Я, конечно, уже успел прочитать эту версию со статьей в различных изданиях, но пока у меня никакой картины не складывается, у меня мало информации слишком. Это всего лишь версия, которая, как я понял, пришла в голову сразу по этим следам, поскольку такой случай был, но мне слабо верится. Я, как и все шокирован», — сказал Стукалин.

Материал дополняется.

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