Сына погибшего в ДТП с участием Ефремова признали потерпевшим по его делу

Михаил Ефремов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Виталий Захаров — старший сын курьера интернет-магазина «Деликатеска», погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, — был признан потерпевшим по делу, открытому против артиста. Об этом сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.

«Да, старший сын от первого брака Сергея Захарова признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию», — сказал РБК Добровинский.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате пострадавший получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день.

Как показали результаты экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом актер не имеет психических отклонений, утверждается в результатах психиатрической экспертизы.