Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 12:35
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС Общество, 16:46 Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом Политика, 16:43 Сына погибшего в ДТП с участием Ефремова признали потерпевшим по его делу Общество, 16:19 Как международная фармкомпания «Сервье» переводит ИТ-процессы в облако Pro, 16:07 Академик фразой «связи никакой» ответил на слухи о вышках 5G и COVID-19 Общество, 16:07 Оппозиция получила большинство в молдавском парламенте Политика, 16:00 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 15:56 ЦБ уличил страховщиков в нарушениях при работе с ОСАГО Общество, 15:56 В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений Политика, 15:45 «Повторение мартовского обвала возможно». Что будет с биткоином Крипто, 15:41 Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Фоторепортаж Общество, 15:39  Будут ли новые задержания болельщиков «Спартака» перед дерби. Главное Спорт, 15:39 Акции Tesla торгуются на бирже 10 лет. За это время они выросли на 5837% Quote, 15:33 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 15:31
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Сына погибшего в ДТП с участием Ефремова признали потерпевшим по его делу

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Виталий Захаров — старший сын курьера интернет-магазина «Деликатеска», погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, — был признан потерпевшим по делу, открытому против артиста. Об этом сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.

«Да, старший сын от первого брака Сергея Захарова признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию», — сказал РБК Добровинский.

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о попытке актера покончить с собой
Общество
Михаил Ефремов (справа)

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате пострадавший получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день.

Как показали результаты экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом актер не имеет психических отклонений, утверждается в результатах психиатрической экспертизы.

По факту аварии в отношении актера завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Общество
Михаил Ефремов (слева)

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов попросил прощения у родственников погибшего. Однако они не приняли извинения актера, посчитав их запоздалыми.

26 июня адвокат Ефремова сообщил, что актер перенес сердечный приступ.

Теги: ДТП, Михаил Ефремов, Александр Добровинский, новости
Материалы по теме
Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей Захарова
Общество
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Общество
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter