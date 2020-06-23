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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

Доставка Михаила Ефремова в Таганский районный суд
Доставка Михаила Ефремова в Таганский районный суд (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП на Садовом кольце в Москве со смертельным исходом, намерен бросить пить. Об этом сообщил РБК адвокат актера Эльман Пашаев.

«Он [Ефремов] сказал, что больше никогда алкоголь употреблять не будет и за руль после такой трагедии не сядет», — рассказал адвокат актера.

Ранее Пашаев опроверг информацию о том, что актер страдает хроническим алкоголизмом.

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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Однако он скончался на следующий день. Согласно заключению экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Также было заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

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Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова. Адвокат, представляющий интересы семьи, заявил, что его родные не приняли извинений актера, посчитав их запоздалыми.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, алкоголь, новости
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