Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

Доставка Михаила Ефремова в Таганский районный суд (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП на Садовом кольце в Москве со смертельным исходом, намерен бросить пить. Об этом сообщил РБК адвокат актера Эльман Пашаев.

«Он [Ефремов] сказал, что больше никогда алкоголь употреблять не будет и за руль после такой трагедии не сядет», — рассказал адвокат актера.

Ранее Пашаев опроверг информацию о том, что актер страдает хроническим алкоголизмом.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Однако он скончался на следующий день. Согласно заключению экспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.