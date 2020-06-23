Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

Эльман Пашаев (Фото: pashaev.elman / Instagram)

Информация о том, что ставший участником ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом, не соответствует действительности, сообщил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

Telegram-канал Mash сообщал, не раскрывая источников информации, что Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм» и что из-за этого актер может лишиться водительских прав пожизненно.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Актер на внедорожнике Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель Lada получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Впоследствии он умер в больнице. Погибший был курьером сервиса по доставке еды «Деликатеска».