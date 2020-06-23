Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 22 июн, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 22 июн, 13:48
В рейтинге российских вузов Forbes сменился лидер Общество, 12:19 После взрыва газа в жилом доме в Киеве нашли пятого погибшего Общество, 12:17 Роскачество выявило следы хлора и антибиотиков в курином филе Общество, 12:16 Что Болтон рассказал о России, Путине и Трампе в своих мемуарах. Главное Политика, 12:12 Как тренды устойчивого развития влияют на ретейл Партнерский материал, 12:05 Теперь и уголовная угроза: почему лучше не скрывать иностранные компании Pro, 12:03 РБК Pro: как кризис изменил бизнес-процессы в ведущих отраслях Pro, 12:00 Минтруд установил размер пенсии для неработающих пенсионеров Общество, 11:54 Пришел штраф за нарушение режима самоизоляции. Как обжаловать Авто, 11:46 Монументальную работу Жан-Мишеля Баскии выставят на аукцион в июле Стиль, 11:44 В Москве за сутки выявили 1081 нового заболевшего COVID-19 Общество, 11:40 Высота башни Национального космического центра в Москве составит 248 м Недвижимость, 11:38 Роберт Кийосаки о биткоине и защите от действий США Крипто, 11:37 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 11:35
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: pashaev.elman / Instagram)

Информация о том, что ставший участником ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом, не соответствует действительности, сообщил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

Telegram-канал Mash сообщал, не раскрывая источников информации, что Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм» и что из-за этого актер может лишиться водительских прав пожизненно.

Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Актер на внедорожнике Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель Lada получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Впоследствии он умер в больнице. Погибший был курьером сервиса по доставке еды «Деликатеска».

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о попытке актера покончить с собой
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. Позже выяснилось, актер также употреблял наркотики. Изначально против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК), после смерти пострадавшего обвинение ужесточили. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит по делу о сбыте наркотиков как свидетель. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа.

Через несколько дней после аварии Ефремов записал обращение к семье погибшего Захарова. Родственники не приняли извинений и намерены добиться решения суда. Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер вменяем.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, новости
Материалы по теме
Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым
Общество
Никита Ефремов пожелал отцу достойно принять наказание за ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter