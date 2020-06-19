Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Неизвестные пытались «всучить» деньги матери погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя фургона Сергея Захарова. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Следует сказать, что неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло», — сказал РБК Добровинский.

Он также отметил, что вдова Сергея Захарова Маргарита и ее сын Валерий уже признаны потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста. По его словам, сейчас решается вопрос о том, чтобы также признать мать Захарова потерпевшей по делу.

Также Добровинский сообщил, что семья потерпевших не согласна принимать никакие средства от Ефремова.«Меня много раз просили убедить семью взять деньги под предлогом того, что Михаил Ефремов, якобы, все равно получит не больше 5-7 лет условного наказания, слишком велико давление», — сказал адвокат. Он также добавил, что не хочет «ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора», и надеется на справедливый суд.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с РБК назвал данные о том, что неизвестные пытались предложить деньги матери Захарова, «грязным пиаром».