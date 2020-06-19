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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Неизвестные пытались «всучить» деньги матери погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя фургона Сергея Захарова. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Следует сказать, что неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло», — сказал РБК Добровинский.

Он также отметил, что вдова Сергея Захарова Маргарита и ее сын Валерий уже признаны потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста. По его словам, сейчас решается вопрос о том, чтобы также признать мать Захарова потерпевшей по делу.

Также Добровинский сообщил, что семья потерпевших не согласна принимать никакие средства от Ефремова.«Меня много раз просили убедить семью взять деньги под предлогом того, что Михаил Ефремов, якобы, все равно получит не больше 5-7 лет условного наказания, слишком велико давление», — сказал адвокат. Он также добавил, что не хочет «ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора», и надеется на справедливый суд.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с РБК назвал данные о том, что неизвестные пытались предложить деньги матери Захарова, «грязным пиаром».

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По его словам, «финансовой частью» по этому делу никто, кроме него, не занимается. «Кроме меня никто ни с кем не общается, и никто никому ничего не может предложить. Даже если друзья чего-то хотят, они без моего согласия ничего делать не будут. Я никому не позволю манипулировать моим подзащитным», — заявил адвокат артиста.

Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова ранее через адвоката неоднократно заявляла об отказе от каких-либо компенсаций. По словам их защитника, Александра Добровинского, все чего хотят Захаровы — справедливый суд.

Авария на Садовом кольце, в которой погиб водитель фургона интернет-магазина, произошла 8 июня. Актер Михаил Ефремов выехал на своем внедороджнике на полосу встречного движения и врезался в машину службы доставки. Позже водитель автомобиля службы доставки Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова нашли алкоголь и следы наркотических веществ, сейчас против него расследуют дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности и было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Максимальное наказание, которое может выбрать суд, — 12 лет лишения свободы. Ефремова направили под домашний арест.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, деньги, новости
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