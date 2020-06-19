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В Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали суды

Здание Басманного районного суда
Здание Басманного районного суда (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщения о минировании, рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Эвакуировали Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Коптевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский суды.

Кроме того, об эвакуации сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Там пришли сообщения о минировании Смольнинского, Ленинского, Василеостровского и Петродворцового районных судов. К 15:33 все они вернулись к работе. 

Анонимные сообщения с угрозами взрыва в московских и петербургских судах начали поступать с ноября 2019 года. Сообщения о минировании периодически поступали в декабре, январе и феврале.

Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»
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Фото: Alexis Lloret / Getty Images

В марте Верховный суд (ВС) в связи с распространением коронавируса постановил, что суды могут рассматривать только дела безотлагательного характера, в том числе об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным. В апреле из-за эпидемии COVID-19 ВС рекомендовал российским судам проводить заседания в онлайн-формате.

С 12 мая, после прекращения режима нерабочих дней, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, суды вновь перешли на обычный график работы.

Теги: суды, эвакуация
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