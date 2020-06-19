В Москве и Санкт-Петербурге эвакуировали суды

Здание Басманного районного суда (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщения о минировании, рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Эвакуировали Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Коптевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский суды.

Кроме того, об эвакуации сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Там пришли сообщения о минировании Смольнинского, Ленинского, Василеостровского и Петродворцового районных судов. К 15:33 все они вернулись к работе.

Анонимные сообщения с угрозами взрыва в московских и петербургских судах начали поступать с ноября 2019 года. Сообщения о минировании периодически поступали в декабре, январе и феврале.