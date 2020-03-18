ВС ограничил рассмотрение дел в судах из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать только ограниченный круг дел, требующих неотложных мер, решил Верховный суд. Документы в суды можно подавать только онлайн или по почте, личный прием приостановлен

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Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекцией постановил рассматривать только категории дел безотлагательного характера. Это следует из постановления президиума Верховного суда, поступившего в РБК.

Суды будут рассматривать только дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также в порядке приказного, упрощенного производства.

Кроме того, ВС распорядился при наличии технической возможности проводит заседания судов с использованием систем видеоконференц-связи.

При малейших признаках заболевания судьям и сотрудникам аппаратов судов следует «осуществлять самоизоляцию», говорится в постановлении.

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