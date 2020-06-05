Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»

Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя дипмиссии.

По его словам, сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в адрес дипмиссии 1 и 4 июня.

«В адрес посольства России в Аргентине действительно поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Персонал был незамедлительно эвакуирован», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии заявили, что дипломаты уведомили местную полицию об угрозе. По итогам проверок полиция не обнаружила взрывное устройство.

О минировании посольства также сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на источники в аргентинской полиции. По его данным, сообщение о минировании было отправлено на электронную почту дипмиссии. В посольство выехали сотрудники бригады взрывотехников федеральной полиции.

В середине мая неизвестные сообщили о минировании столичного аэропорта аэропорта Домодедово, а также всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц. Тогда в данных учреждениях сообщили, что эвакуация не проводилась.