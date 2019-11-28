Петербургский городской суд эвакуировали из-за требования в 120 биткоинов

Санкт-Петербургский городской суд заминировали, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«От нас требуют 120 000 000 рублей», — говорится в сообщении. О произошедшем оповестили правоохранительные органы, ведется эвакуация.

Фото: объединенная пресс-служба судов СпБ

К сообщению пресс-служба приложила письмо из электронной почты, в котором говорится, что здание заминировано. Его отправители написали, что наблюдают за входами и выходами, и пригрозили активировать взрывчатку.

В сообщении говорится, что письма будут приходить, пока «Костстантин Малофеев» не вернет долг 120 биткоинов» (орфография сохранена).