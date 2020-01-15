В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали восемь судов из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Поступали сообщения о минировании и была проведена эвакуация», — заявил представитель суда.

По его словам, угрозы получили Чертановский, Бабушкинский, Коптевский, Преображенский, Тверской, Нагатинский, Измайловский и Никулинский суды.

В пресс-службе добавили, что все суды кроме Никулинского уже вернулись к работе.

В Санкт-Петербурге 15 января из-за угроз взрыва эвакуировали девять судов: Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Сестрорецкий, Ленинский и Колпинский районные суды, сообщила объединенная пресс-служба судов города.