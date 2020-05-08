СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса. Оповещение о возобновлении работы было разослано в четверг, 7 мая, председателям судов за подписью гендиректора судебного департамента при Верховном суде (ВС) Александра Гусева, пишет «Коммерсантъ».

В оповещении отмечается, что срок действия постановлений президиумов ВС и Совета судей, которыми вводились ограничения в работе судов, истекает 11 мая. Следовательно, начиная со следующего дня, «предлагается осуществлять деятельность судов и органов судебного департамента в полном объеме».

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