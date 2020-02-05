В Петербурге шестой раз за неделю эвакуировали суды

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В Санкт-Петербурге из-за сообщения о минировании вновь эвакуировали районные суды, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

Из-за анонимной угрозы — шестой за неделю — были эвакуированы Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский, Петродворцовый, Ленинский, Пушкинский и Октябрьский районные суды. Все они, кроме Колпинского, уже вернулись к работе.

Анонимные письма с угрозами минирования поступают на электронную почту судов с конца ноября 2019 года. Из-за них за прошедшую неделю эвакуация судов уже прошла 31 января и 4 февраля, а днем ранее, 3 февраля, людей из некоторых судов выводили трижды.

В конце января ФСБ сообщила, что массовая рассылка анонимных угроз шла со швейцарского почтового сервиcа Protonmail, после чего Роспотребнадзор приступил к его блокировке в России. 1 февраля Protonmail заявил, что связанные с рассылкой аккаунты удалены. Ранее на территории страны по той же причине заблокировали работу нидерландского почтового сервиса StartMail.