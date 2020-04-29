Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету

Судья Верховного суда проводит первое в России онлайн-заседание (Фото: РИА Новости)

Верховный суд рекомендовал российским судам проводить судебные заседания по гражданским и уголовным делам в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие поправки в постановление предоставлены РБК пресс-службой Верховного суда.

Согласно документу, судам предложили при наличии технической возможности проводить заседания с использованием видео-конференц-связи или системы веб-конференции.

«Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия», — поясняется в постановлении.

Суд также постановил обеспечить в судах соблюдение социальной дистанции 1,5 м. Данные меры вводятся до 11 мая.