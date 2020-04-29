Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля Крипто, 15:10 Как зарубежные банки обеспечивают себе устойчивость во время пандемии Pro, 15:09 Шум в городе: оглушит ли нас выход из самоизоляции? Зеленая экономика, 15:07  Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок Общество, 15:02 «Крылья Советов» выступили за увеличение премьер-лиги до 18 команд Спорт, 15:00 Посольство России ответило на обвинения в подготовке покушения в Чехии Политика, 14:57 Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики Общество, 14:48 Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков Общество, 14:44 Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету Общество, 14:42 СБР объявил список кандидатов в сборную России по биатлону Спорт, 14:37 Об отказе от покупки алкоголя в период самоизоляции заявили 45% россиян Общество, 14:33 ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Экономика, 14:28 Как шеринговые платформы отвоевывают долю у традиционного e-commerce Экономика шеринга, 14:19  ЦБ ответил на идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне Финансы, 14:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету

Судья Верховного суда проводит первое в России онлайн-заседание
Судья Верховного суда проводит первое в России онлайн-заседание (Фото: РИА Новости)

Верховный суд рекомендовал российским судам проводить судебные заседания по гражданским и уголовным делам в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие поправки в постановление предоставлены РБК пресс-службой Верховного суда.

Согласно документу, судам предложили при наличии технической возможности проводить заседания с использованием видео-конференц-связи или системы веб-конференции.

«Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия», — поясняется в постановлении.

Юристы оценили разъяснения Верховного суда по делам в связи с COVID-19
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Суд также постановил обеспечить в судах соблюдение социальной дистанции 1,5 м. Данные меры вводятся до 11 мая.

Верховный суд стал первым среди российских судов, который начал проводить онлайн-заседания из-за коронавируса. При этом судья выходит на связь из зала суда, а все остальные участники процесса — со своих компьютеров.

Теги: Верховный суд, уголовное дело, интернет, заседания
Материалы по теме
Верховный суд из-за коронавируса решил проводить заседания по интернету
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Общество
В Верховном суде объяснили влияние нерабочих дней на сроки подачи жалоб
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter