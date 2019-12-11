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В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании

В 14 московских судах провели эвакуацию после сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прошла эвакуация в Чертановском, Люблинском, Коптевском, Никулинском, Преображенском, Измайловском, Кузьминском, Нагатинском судах Москвы. Всего было эвакуировано 14 судов», — заявили РБК в Мосгорсуде.

По данным агентства «Москва», также в среду было эвакуировано здание Центрального телеграфа и «Академическая гостиница» в центре Москвы. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что у них нет никакой информации по этому поводу.

В здании Центрального телеграфа на звонки РБК не ответили, а в головном офисе сообщили, что «информацией не обладают».

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября. Тогда в Санкт-Петербургский городской суд неизвестные направили сообщение, что продолжат «минировать» объекты пока «Костстантин Малофеев» не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX» (орфография сохранена. — РБК), и прикрепили адрес электронного кошелька.

Общество
Малофеев заявил в ФСБ на угрозы «минирований» и вымогательство биткоинов

В пресс-службе основателя группы «Царьград» Константина Малофеева заявили РБК, что сообщение с угрозой начать серию ложных минирований поступило в редакцию «Царьграда» 27 ноября, его расценили как террористическую угрозу и попросили ФСБ разобраться. Представитель бизнесмена добавил, что Малофеев не имеет отношения к бирже WEX и краже биткоинов.

9 декабря в столице эвакуировали 12 районных судов, в среду 11 декабря сообщения о минировании поступили в шесть судов Санкт-Петербурга. Также 10 декабря в обоих городах поступали угрозы о минировании станций метро.

Теги: минирование, суды, Москва, новости РБК
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