Кремль пока не получил подтверждение приезда Лукашенко на парад Победы

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

У Кремля есть предварительный список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в предстоящем московском параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, среди них пока нет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть предварительный список, работа ведется. Есть подтверждения от Казахстана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии», — уточнил Песков.

Представитель Кремля отметил, что подтверждения от ряда других иностранных лидеров ожидаются «со дня на день».

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