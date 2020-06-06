Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
РБК Pro: как безопасно вернуться к работе. Пять компонентов успеха Pro, 14:00 СМИ сообщили о превышении ПДК вредных веществ под Норильском в 200 раз Общество, 13:55 Майкл Джордан пожертвует $100 млн на борьбу с расизмом Спорт, 13:55 Как снять видео и попасть в тренды соцсетей РБК Стиль и Huawei, 13:49 В МИДе не исключили провокаций со стороны НАТО во время парада Победы Политика, 13:43 Роскачество обнаружило следы антибиотиков в сервелате Общество, 13:36 Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров Политика, 13:19 Путин поручил геномным центрам заняться разработкой лекарств от COVID-19 Общество, 13:15 Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления чемпионата Спорт, 13:10 Версальский дворец возобновил работу после карантина Общество, 13:09 Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей Общество, 12:57 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 12:49 «Почта России» арендовала офис на стадионе ЦСКА за 7 млрд руб. Спорт, 12:45 Глава Alion Energy отверг данные о хищении средств РВК Технологии и медиа, 12:37
Политика ,  
0 

В МИДе не исключили провокаций со стороны НАТО во время парада Победы

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В НАТО могут предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы, запланированного на 24 июня. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — сказал он в ответ на вопрос о возможности провокаций.

По словам Грушко, Москва пока не видит готовности НАТО отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ в ответ на аналогичные шаги России, предпринятые в связи с пандемией коронавируса.

НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
Политика
Фото: Leon Neal / Getty Images

С 4 по 8 мая эскадра НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай» проводила учения в Баренцевом море. Российский Северный флот отслеживал действия этих кораблей в регионе.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не планирует проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и в целом сократила их масштаб.

В свою очередь в НАТО не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии и отказаться от военных учений в Восточной Европе. Официальный представитель альянса Оана Лунджеск заявила, что «действия НАТО являются строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам». Она назвала учения в Восточной Европе ответом на действия России и ее наращивание военного потенциала в Балтийском регионе.
 

Теги: МИД России, Александр Грушко, НАТО
Материалы по теме
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Политика
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
Политика
Лавров заявил об отказе российских военных от учений близ границ НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter