В МИДе не исключили провокаций со стороны НАТО во время парада Победы

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В НАТО могут предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы, запланированного на 24 июня. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — сказал он в ответ на вопрос о возможности провокаций.

По словам Грушко, Москва пока не видит готовности НАТО отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ в ответ на аналогичные шаги России, предпринятые в связи с пандемией коронавируса.

С 4 по 8 мая эскадра НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай» проводила учения в Баренцевом море. Российский Северный флот отслеживал действия этих кораблей в регионе.