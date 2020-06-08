Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве
В Москве с 9 июня возобновится работа салонов красоты и парикмахерских. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Трансляцию вел телеканал РБК.
«С завтрашнего дня, 9 июня, могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству», — заявил он.
Основным условием работы предприятий сферы услуг мэр Москвы назвал сохранение эпидемиологической безопасности.
Салоны красоты в Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции прекратили работу в конце марта, в начале апреля столичные власти объявили, что те организации, которые имеют медицинскую лицензию, смогут вернуться к работе. Через неделю городские власти вновь запретили их работу. В своем блоге Собянин отмечал, что «открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано».