Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве

В конце мая Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) потребовала от главы города назвать дату открытия салонов. Свое обращение они мотивировали тем, что сотрудники салонов из-за ситуации неопределенности начинает переходить на работу на дому, что, по их словам, представляет для москвичей еще большую угрозу. Тогда Собянин назвал преждевременными разговоры об открытии салонов красоты и парикмахерских. «Без парикмахерской никто не умирал», — отмечал мэр столицы.

Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе салонов красоты и парикмахерских в условиях сохранения угрозы коронавируса. Среди них — работа персонала в средствах индивидуальной защиты и обработка помещений.