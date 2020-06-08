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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Москве с 9 июня возобновится работа салонов красоты и парикмахерских. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Трансляцию вел телеканал РБК.

«С завтрашнего дня, 9 июня, могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству», — заявил он.

Основным условием работы предприятий сферы услуг мэр Москвы назвал сохранение эпидемиологической безопасности.

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Салоны красоты в Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции прекратили работу в конце марта, в начале апреля столичные власти объявили, что те организации, которые имеют медицинскую лицензию, смогут вернуться к работе. Через неделю городские власти вновь запретили их работу. В своем блоге Собянин отмечал, что «открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано».

В конце мая Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) потребовала от главы города назвать дату открытия салонов. Свое обращение они мотивировали тем, что сотрудники салонов из-за ситуации неопределенности начинает переходить на работу на дому, что, по их словам, представляет для москвичей еще большую угрозу. Тогда Собянин назвал преждевременными разговоры об открытии салонов красоты и парикмахерских. «Без парикмахерской никто не умирал», — отмечал мэр столицы.

Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе салонов красоты и парикмахерских в условиях сохранения угрозы коронавируса. Среди них — работа персонала в средствах индивидуальной защиты и обработка помещений.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: Сергей Собянин, салоны красоты, работа, коронавирус
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