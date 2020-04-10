В Москве опять запретили работу салонов красоты с медлицензией

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Открывать салоны красоты, даже если они обладают медицинской лицензией, пока рано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным», — говорится в заявлении мэра. Эти меры будут действовать в столице с 13 по 19 апреля. Также с 13 числа в столице вводится пропускная система.

Ранее власти Москвы разрешили столичным салонам красоты, массажным кабинетам, баням, саунам и соляриям продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность. Работа таких предприятий без лицензии, а также тех, кто не мог оказывать свои услуги дистанционным способом и с помощью доставки, осталась запрещена в нерабочий период, срок которого установили до 30 апреля.

Как сообщалось ранее, в нерабочий период продолжат работу продуктовые магазины, банки, аптеки, органы власти и общественный транспорт.