В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

В нерабочую неделю были закрыты точки, оказывающие услуги в сфере красоты. После продления этого периода до 30 апреля столичные власти разрешили работать салонам с медицинской лицензией, а также способным оказывать услуги на дому

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Работа таких предприятий без лицензии, либо тех, кто не может оказывать свои услуги «дистанционным способом, в том числе с условием доставки», по-прежнему запрещена в нерабочий период.

Кроме того, ограничения не распространяются на магазины оптики и медицинского оборудования. Ранее власти Москвы разрешили не закрывать в нерабочий период зоомагазины и салоны сотовой связи.

Президент Владимир Путин продлил нерабочее время до 30 апреля. Открыты при этом будут продуктовые магазины, банки, аптеки, органы власти и общественный транспорт продолжат работу. В Москве и Подмосковье до 1 мая сохранится режим обязательной самоизоляции. Выйти на улицу можно будет для того, чтобы поехать на работу, если нельзя выполнять обязанности удаленно, сходить в магазин, выгулять собаку и вынести мусор. За нарушение карантина власти ввели штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. руб. (их уже получили как минимум два россиянина.