Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 19 мая, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 19 мая, 13:01
Возвращение к «новой нормальности»: как Европа смягчает ограничения Общество, 00:01 Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня Политика, 00:00 Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки Технологии и медиа, 00:00 СМИ сообщили об обнаружении черных ящиков на месте жесткой посадки Ми-8 Общество, 19 мая, 23:50 Собянин ответил на вопрос о сроках открытия салонов красоты в Москве Общество, 19 мая, 23:39 В Совфеде предложили страховать медиков при работе в условиях эпидемии Общество, 19 мая, 23:30 Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими Общество, 19 мая, 23:25 В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек Общество, 19 мая, 22:49 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 19 мая, 22:45 В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом Общество, 19 мая, 22:42 Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине и борьбу с COVID-19 Политика, 19 мая, 22:34 Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня Общество, 19 мая, 22:29 Отмена «нерабочих дней»: новые обязанности для работодателей Pro, 19 мая, 22:28 Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб Общество, 19 мая, 22:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин ответил на вопрос о сроках открытия салонов красоты в Москве

Без парикмахерских никто не умирал, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о сроках открытия салонов красоты в столице. Своим мнением он поделился в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — сказал Собянин.

Он отметил, что нужно понимать «страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными». Особенно уязвимы пожилые люди, отметил он. Поэтому, по словам мэра, необходимо действовать адекватно этой угрозе.

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек
Общество
Фото: Alex Grimm / Getty Images

«Подъедьте к любой московской клинике, постойте рядом с приемный отделением: увидите десятки машин скорой, которые привозят людей», — сказал Собянин, говоря о серьезности ситуации.

При этом мэр допустил некоторые послабления ограничительных мер в столице. По его словам, в ближайшее время в Москве откроются МФЦ, а система здравоохранения вернется к оказанию плановой медицинской помощи.

Ранее Собянин назвал парикмахерские и салоны красоты «самыми проблемными с точки зрения распространения вируса» организациями.
Тогда он отметил, что понимает, насколько востребованы эти заведения, и пообещал, что их откроют, когда появится такая возможность.

Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус, салоны красоты
Материалы по теме
В Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских и прогулки
Общество
Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter