Собянин ответил на вопрос о сроках открытия салонов красоты в Москве

Без парикмахерских никто не умирал, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о сроках открытия салонов красоты в столице. Своим мнением он поделился в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — сказал Собянин.

Он отметил, что нужно понимать «страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными». Особенно уязвимы пожилые люди, отметил он. Поэтому, по словам мэра, необходимо действовать адекватно этой угрозе.

«Подъедьте к любой московской клинике, постойте рядом с приемный отделением: увидите десятки машин скорой, которые привозят людей», — сказал Собянин, говоря о серьезности ситуации.