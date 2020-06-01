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В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

При соблюдении ряда условий в Московской области с 3 июня могут начать работу предприятия индивидуального обслуживания жителей, в том числе химчистки, салоны красоты, сауны и солярии
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.

Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

Из-под действия ограничительных мер выводятся «организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, <...> предусматривающие очное присутствие гражданина, при соблюдении следующих условий — общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 м2 (включительно), наличие наружного (уличного) входа в помещение оказания услуг».

В указе отмечено, что организации, оказывающие персональные услуги, могут открыться «не ранее 3 июня 2020 года».

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Московская область, карантин, отмена
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