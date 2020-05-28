Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и спортзалов в Москве

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Парикмахерские и фитнес-центры в Москве открывать пока рано из-за риска «отката» успехов в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около 2 тыс., а то и 3 тыс. вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных», — заметил он. Собянин добавил, что «не надо забегать вперед».

О том, что открывать парикмахерские и фитнес-центры преждевременно, Собянин заявлял и накануне, объявляя о смягчении режима ограничений в Москве и начале работы части бытовых сервисов.

С 1 июня в Москве откроются автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, мастерские по ремонту обуви, ярмарки выходного дня. Как объяснял Сергей Собянин, речь идет об открытии тех сервисов, которые не требуют продолжительного контакта между людьми. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что открытие парикмахерских и подобных сервисов станет возможным, «если все те требования и правила, которые установлены, будут выполняться» и в Москве не будет наблюдаться рост заболеваемости.