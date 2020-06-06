Посол России счел чушью обвинения в причастности Москвы к протестам в США

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о причастности к беспорядкам, возникших в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, являются чушью и чепухой. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США... Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим «за сценой», чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — сказал Антонов.

О том, что за беспорядками в США может стоять Россия, ранее заявила экс-советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Она утверждала, что в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. При это Райс допустила, что Россия могла подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

В МИД России расценили это заявление в качестве пропаганды.