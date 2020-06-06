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Протесты в США ,  
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Посол России счел чушью обвинения в причастности Москвы к протестам в США

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о причастности к беспорядкам, возникших в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, являются чушью и чепухой. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США... Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим «за сценой», чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — сказал Антонов.

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О том, что за беспорядками в США может стоять Россия, ранее заявила экс-советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Она утверждала, что в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. При это Райс допустила, что Россия могла подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

В МИД России расценили это заявление в качестве пропаганды.

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В свою очередь, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистов телекомпании CNN после того, как в эфире телеканала один из экспертов заподозрил Россию в причастности к беспорядкам в США.

Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании полицейскими, которые заподозрили мужчину в расплате фальшивыми купюрами в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Задержанный кричал, что ему трудно дышать, и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии. Впоследствии были уволены четверо полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В заключении судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин утверждается, что Флойд был заражен коронавирусом. Церемония прощания с погибшим в Миннеаполисе состоялась 4 июня.

Всего с начала беспорядков в США погибли не менее 11 человек.

Теги: посол России в США, Анатолий Антонов, вмешательство России, протесты
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