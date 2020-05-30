Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистов телекомпании CNN после того, как телеведущие обвинили Россию в причастности к организации протестов в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Ну вот опять. CNN обвиняет Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами. P.S. Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?» — написал Трамп.

Материал дополняется.