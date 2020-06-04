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Пандемия коронавируса ,  
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У погибшего после задержания афроамериканца Флойда обнаружили коронавирус

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Афроамериканец Джордж Флойд, умерший после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), был заражен коронавирусом. Об этом говорится в полном отчете о вскрытии тела, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

«Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года результаты анализов на 2019-nCoV оказались положительным», — говорится отчете. При этом судмедэксперты не включили коронавирус в перечень факторов, которые могли способствовать смерти 46-летнего Флойда.

В документе отмечается, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после того, как у болезни пропадают клинические проявления.

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Флойд умер 25 мая после того, как его задержала полиция по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком. Один из полицейских надавил ему коленом на шею несмотря на слова задержанного о том, что ему нечем дышать. Вскоре после этого Флойд скончался. Видеозапись инцидента вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала массовые протесты по всей стране.

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Протестующие устраивали погромы и поджоги. По данным Associated Press, из-за беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек. Во многих американских городах, в частности, Нью-Йорке и Вашингтоне, объявили комендантский час.

Теги: США, коронавирус, массовые беспорядки
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