В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

Иностранное влияние на протесты, с целью углубить раскол и повысить уровень насилия, происходит со всех сторон, заявил генпрокурор США Уильям Барр

Уильям Барр (Фото: Alex Brandon / AP)

Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает NPR.

«У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — сказал Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он.

Генпрокурор добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

При этом генпрокурор не назвал страны и организации, участвующие в процессе.