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В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

Иностранное влияние на протесты, с целью углубить раскол и повысить уровень насилия, происходит со всех сторон, заявил генпрокурор США Уильям Барр
Уильям Барр
Уильям Барр (Фото: Alex Brandon / AP)

Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает NPR.

«У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — сказал Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он.

Генпрокурор добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

При этом генпрокурор не назвал страны и организации, участвующие в процессе.

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На это заявление ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «РИА Новости». Она охарактеризовала слова Барра как попытку «объяснить внутренние проблемы внешними факторами». Кроме того, Захарова сказала, что слова генпрокурора демонстрируют «неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство» (цитаты по «РИА Новости»).

Акции против полицейского произвола в городах мира. Фоторепортаж
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Ранее 31 мая бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за беспорядками в ходе протестов в США может стоять Россия. Райс пояснила, что в массовых акциях участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. Она допустила, что Россия может подстрекать последних при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
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Сьюзан Райс

Протесты в США начались после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
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В крупных городах Америки протесты переросли в погромы и беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, поджогами и убийствами. В ряде городов США введен комендантский час, в других власти решили ввести части Национальной гвардии и военных.

Автор: Владислав Гордеев
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