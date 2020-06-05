В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота). Трансляцию вел телеканал ABC News.

С публичной речью выступил проповедник Альфред Шарптон, один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения. Шарптон напомнил о том, что ранее президент США Дональд Трамп во время фотосессии держал в руках Библию. Тогда он утверждал, что «сделает Америку великой» и обеспечит безопасность страны в свете протестов и беспорядков.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то так держал Библию», — сказал Шарптон и отметил, что нельзя использовать Библию в качестве реквизита.

Помимо этого, Шарптон обвинил Трампа в том, что тот использовал смерть Флойда в своих политических интересах. Шарптон заявил, что семья погибшего не позволит это делать.

«Вы все говорите о том, чтобы сделать Америку великой. Великой для кого и когда? Мы сделаем Америку великой для всех», — заявил проповедник.

На траурной церемонии присутствовали родные и близкие Джорджа Флойда, а также другие известные в США защитники прав темнокожих, в том числе Джесси Джексон, несколько сенаторов и актеров.

Мероприятие было прервано на 8 минут и 46 секунд. Все это время участники церемонии сохраняли молчание. Примерно столько же по времени белый сотрудник полиции при задержании Флойда давил ему на шею коленом.

Как сообщает Bloomberg, Дональд Трамп не намерен приезжать на похороны Флойда. Прощание с Флойдом продолжится 8 и 9 июня в Хьюстоне, где он вырос. Похоронят Флойда на одном из кладбищ города.

Сотрудники полиции задержали Джорджа Флойда 25 мая по подозрению в расплате фальшивыми купюрами при в магазине. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло. Задержанный кричал, что ему трудно дышать и просил его отпустить, но полицейские не реагировали на его слова. Впоследствии Флойд скончался в больнице от асфиксии.

В заключении судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин утверждается, что Флойд был заражен коронавирусом.

На фоне гибели Джорджа Флойда в ряде городов США проходят массовые протесты. Всего с начала беспорядков в стране погибли не менее 11 человек.