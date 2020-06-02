Руководству Росприроднадзора поручили вылететь в Норильск после ЧП на ТЭЦ

Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора вылететь в Норильск, чтобы оценить экологический ущерб и проанализировать ликвидацию последствий разлива топлива. Об этом РБК сообщила представитель вице-премьера.

«Больше никаких деталей. Могу только подтвердить, что такое поручение было дано», — сказала она.

РБК направил запрос в мэрию Норильска и обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3. Изначально МЧС сообщало о том, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ врезалась машина, из-за чего на территории организации произошел разлив нефтепродуктов.