Самолет из США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ
В Москве приземлился американский самолет с гуманитарным грузом, он доставил в столицу аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает посольство США в Москве в Twitter.
«В Москву прибывает самолет с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — говорится в сообщении.
ТАСС уточняет, что самолет сел в аэропорту Внуково.
В начале мая лидер США Дональд Трамп заявил, что предложил направить в Россию партию аппаратов ИВЛ, и президент России Владимир Путин принял его предложение. «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США уточняло, что Вашингтон передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ. Первый самолет из США с гуманитарным грузом прибыл 21 мая, он привез 50 аппаратов.