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Самолет из США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ

Фото: WHNSC / Twitter
Фото: WHNSC / Twitter

В Москве приземлился американский самолет с гуманитарным грузом, он доставил в столицу аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает посольство США в Москве в Twitter.

«В Москву прибывает самолет с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — говорится в сообщении.

ТАСС уточняет, что самолет сел в аэропорту Внуково.

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В начале мая лидер США Дональд Трамп заявил, что предложил направить в Россию партию аппаратов ИВЛ, и президент России Владимир Путин принял его предложение. «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США уточняло, что Вашингтон передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ. Первый самолет из США с гуманитарным грузом прибыл 21 мая, он привез 50 аппаратов.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова уточняла, что распределять полученное медицинское оборудование будет московский национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в зависимости от того, где в нем есть реальная потребность.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В апреле Россия также отправила в США аппараты ИВЛ, но американские штаты отказались от их использования после случаев возгорания оборудования этой марки в больницах Москвы и Петербурга.

В России, по последним данным федерального оперативного штаба, выявили 441 108 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 5 384 умерли.

В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 1 851 520 человек. Умерли 107 175 пациентов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, США, Москва
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