Самолет из США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова уточняла, что распределять полученное медицинское оборудование будет московский национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в зависимости от того, где в нем есть реальная потребность.

В апреле Россия также отправила в США аппараты ИВЛ, но американские штаты отказались от их использования после случаев возгорания оборудования этой марки в больницах Москвы и Петербурга.

В России, по последним данным федерального оперативного штаба, выявили 441 108 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 5 384 умерли.

В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 1 851 520 человек. Умерли 107 175 пациентов.