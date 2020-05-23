Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ

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На данный момент делать какие-либо выводы о работе аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые производит Уральский приборостроительный завод, преждевременно. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росздравнадзора. Проверку оборудования начали после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Росздравнадзор еще продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ «Авента-М», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее о том, что испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М» не выявили сбоев в работе, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах. По информации агентства, в ходе проверки были испытано оборудование Уральского приборостроительного завода, которое поступило в конце апреля в больницу Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга рекомендовали обратиться за комментарием в Росздравнадзор. РБК направил запрос в пресс-службу Уральского приборостроительного завода.