«РИА Новости» узнало о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что решила оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в страну 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«В ответ на просьбу президента Владимира Путина о помощи президент Дональд Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — сказал собеседник агентства.

Ранее портал Voice of America со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы сообщил, что 200 ИВЛ будут доставлены в Россию военно-транспортной авиацией США. Первые 50 ИВЛ, которые изготовят на заводе в Калифорнии, будут готовы к отправке уже в среду, а остальные 150 будут готовы к отправке 26 мая.

В сообщении уточняется, что помощь будет предоставлена безвозмездно, стоимость партии аппаратов составляет около $4,7 миллиона. Военную авиацию для доставки решили использовать из-за наложенных на коммерческие рейсы ограничений. При этом чиновники подчеркнули, что ИВЛ предназначены для российского народа и их поставка «не сигнализирует о партнерстве с российскими военными».