Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции Общество, 23:14 Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России Общество, 23:09 В Костромской области открыли дело об убийстве профессора из Москвы Общество, 22:57 Программисты в полях: кто придумает способ прокормить 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 22:50 Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца Спорт, 22:47 Власти Псковской области ответили на слова врачей о нехватке респираторов Общество, 22:44 «РИА Новости» узнало о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию Политика, 22:34 Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств Бизнес, 22:10 Минэк предложил убрать из УК наказание для виновников сбоев важных сайтов Общество, 21:58 Эстетика 80-х Андрея Ганкина: ретровейв о мощных автомобилях РБК и Porsche, 21:55 Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН Общество, 21:52 Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причину низкой смертности в России Общество, 21:51 Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Общество, 21:36 В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице Общество, 21:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

«РИА Новости» узнало о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что решила оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в страну 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«В ответ на просьбу президента Владимира Путина о помощи президент Дональд Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — сказал собеседник агентства.

Ранее портал Voice of America со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы сообщил, что 200 ИВЛ будут доставлены в Россию военно-транспортной авиацией США. Первые 50 ИВЛ, которые изготовят на заводе в Калифорнии, будут готовы к отправке уже в среду, а остальные 150 будут готовы к отправке 26 мая.

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;

В сообщении уточняется, что помощь будет предоставлена безвозмездно, стоимость партии аппаратов составляет около $4,7 миллиона. Военную авиацию для доставки решили использовать из-за наложенных на коммерческие рейсы ограничений. При этом чиновники подчеркнули, что ИВЛ предназначены для российского народа и их поставка «не сигнализирует о партнерстве с российскими военными».

Ранее в апреле партия российских ИВЛ была поставлена в США. Однако после двух случаев возгорания аппаратов «Авента-М» в Петербурге и Москве, в результате чего погибли шесть пациентов, аппараты этой марки были изъяты и возвращены в американское Агентство по чрезвычайным ситуациям США. В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.

В середине апреля Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Белый дом, помощь
Материалы по теме
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Глава Минздрава назвал число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
Общество
Минпромторг решил проверить условия эксплуатации аппаратов ИВЛ медиками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter