Росздравнадзор приостановил обращение идентичных загоревшимся ИВЛ

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Обращение на территории России аппаратов для искусственной вентиляции легких марки «Авента-М» временно приостановлено. Приказ об этом опубликован на сайте Росздравнадзора.

Ранее возгорание аппаратов этой марки предварительно было названо причиной пожаров в двух больницах, в результате которых погибли шесть человек.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями», произведенного с 01.04.2020, производства АО «Уральский приборостроительный завод», — говорится в публикации.

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