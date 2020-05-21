Самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Американский военный самолет С-17 привез из США в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. О том, что сегодня в Москву доставят партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Оборудование поступит в распоряжение Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова в Москве, откуда впоследствии аппараты будут распределять по российским медучреждениям с учетом эпидемиологической обстановки и потребностей. По словам Захаровой, вторую партию из 50 аппаратов привезут в Россию на следующей неделе.

Представитель МИДа отметила, что США и Россия полностью оплатили поставки медоборудования.