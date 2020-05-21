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Пандемия коронавируса ,  
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Самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Американский военный самолет С-17 привез из США в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. О том, что сегодня в Москву доставят партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Оборудование поступит в распоряжение Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова в Москве, откуда впоследствии аппараты будут распределять по российским медучреждениям с учетом эпидемиологической обстановки и потребностей. По словам Захаровой, вторую партию из 50 аппаратов привезут в Россию на следующей неделе.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представитель МИДа отметила, что США и Россия полностью оплатили поставки медоборудования.

В начале мая президент США Дональд Трамп рассказал, что его российский коллега Владимир Путин согласился на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из Соединенных Штатов. Американский лидер отметил, что такое предложение было сделано из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в России. Партия будет состоять из 200 аппаратов, изготовленных на заводе в Калифорнии.

В апреле Россия направила в США партию ИВЛ в рамках гуманитарной помощи. Однако американские штаты изъяли из обращения аппараты «Авента-М» после того, как подобное оборудование загорелось в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: самолет, США, оборудование, коронавирус
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