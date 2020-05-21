Захарова назвала получателя подаренных американцами ИВЛ

Распределять полученные в качестве гуманитарной помощи американские ИВЛ будет Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в Москве, сообщила представитель МИДа

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Аппараты искусственной вентиляции легких, которые США отправили в Россию в качестве гуманитарной помощи, поступят в Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова в Москве, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что центр будет выполнять функции распределительной площадки для отправки этих аппаратов в конкретные лечебные учреждения страны.

«Получаемые сегодня 50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть реальная потребность», — сообщила Захарова на брифинге, который транслировал телеканал RT.

О согласии президента Владимира Путина на поставку из США партии аппаратов ИВЛ в качестве безвозмездной помощи президент США Дональд Трамп рассказал 7 мая. По словам Трампа, это предложение было сделано на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в России.

Партия состоит из 200 аппаратов, их доставят в Россию военно-транспортной авиацией США. Первые 50 устройств, которые изготовят на заводе в Калифорнии, доставят в Россию 21 мая, а остальные 150 будут готовы к отправке 26 мая. Стоимость партии составляет около $4,7 млн. Военную авиацию для доставки решили использовать из-за наложенных на коммерческие рейсы ограничений. Американские чиновники подчеркнули, что ИВЛ предназначены для российского народа и их поставка «не сигнализирует о партнерстве с российскими военными».