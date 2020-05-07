Пандемия коронавируса , 07 мая, 22:03
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Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США
Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин принял предложение США направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.
Ранее 7 мая лидеры двух стран провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию с пандемией коронавируса. О том, что в ходе беседы Трамп предложил передать России партию медицинского оборудования, сообщал Кремль.
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