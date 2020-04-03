США приняли от России произведенные компанией под санкциями аппараты ИВЛ
Гуманитарный груз, отправленный Россией в США для борьбы с коронавирусом, оказался не бесплатным — США оплатили его часть. В составе партии оказалась продукция концерна КРЭТ, находящегося под американскими санкциями
Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М»
(Фото: Полина Петренко / ТАСС)
Президент США Дональд Трамп 30 марта по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва отправила в США самолет с медицинским оборудованием и препаратами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. В США наибольшее число диагностированных в мире случаев — более 226 тыс.
Вылетел самолет из России 1 апреля. «Борт ВКС России Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга России. Этот вопрос был согласован президентами наших стран», — описывал содержимое самолета посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов не называл груз гуманитарной помощью, однако обращал внимание на то, что «страна протягивает руку помощи американскому народу». Вечером 1 апреля выяснилось, что называть поставку безвозмездной гуманитарной помощью нельзя. «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — сказано в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортэгус.
Приобретенные у России товары передали Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). 2 апреля стали известны новые подробности. Оказалось, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другую половину — американская сторона. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова и подтвердил РФПИ. Общую стоимость партии ни Москва, ни Вашингтон не раскрыли.
На фотографиях груза в самолете, выложенных военным исследователем Робертом Ли из King's College London, видно, что среди поставленных в США медицинских товаров — аппараты ИВЛ «Авента М», которые выпускает «Уральский приборостроительный завод». Это предприятие входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который, в свою очередь, входит в структуру «Ростеха». Коробки с аппаратами ИВЛ «Авента М» производства УПЗ РБК обнаружил и на видеозаписи разгрузки самолета в США, распространенной агентством Ruptly (принадлежит телеканалу RT) в Youtube.
КРЭТ находится под блокирующими санкциями США с июля 2014 года. Концерн попал в самый жесткий санкционный список SDN: американским гражданам и организациям запрещено совершать какие-либо транзакции с КРЭТ, если только Минфин США не выдаст специальное разрешение на отдельные сделки. Любая «дочка» концерна автоматически подпадает под те же санкции.
В общем случае правительство США не имело права покупать товары у подсанкционного КРЭТ, сказал РБК бывший старший советник Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное управление Минфина США) Брайан О'Тул.
Зачем могло понадобиться участие РФПИ
РФПИ, оплативший часть поставок в США, тоже находится под американскими санкциями, только гораздо менее жесткими — секторальными. Фонду запрещено привлекать в США долгосрочное финансирование. Однако поставки товаров в США от имени РФПИ никак не запрещены, тем более безвозмездные. Поэтому никаких нарушений санкционного режима в том, что РФПИ оплатил свою часть груза и отправил ее в США, нет, говорит О'Тул.
Сам РФПИ объяснил свое участие в гуманитарной акции тем, что много лет является партнером американских компаний на российском рынке и выступает за диалог. Не ясно, какую половину груза оплатил фонд (в пресс-службе РФПИ на этот вопрос не ответили, представитель Госдепартамента также отказался раскрывать детали сделки). Возможно, РФПИ оплатил ту часть груза, которая была произведена подсанкционным УПЗ. Но даже «если РФПИ заплатил за эти товары из-за того, что их производитель находится под санкциями OFAC, это все равно должно считаться формальным нарушением санкций [со стороны администрации США], поскольку фактически это действия с целью обхода санкций», утверждает О'Тул.
Покупали ли США оборудование напрямую у КРЭТ
В комментарии КРЭТ для РБК говорится, что компания поставляет аппараты ИВЛ только государству. «Предприятия «Ростеха» производят и поставляют на внутренний рынок линейку решений для борьбы с распространением коронавируса, в том числе тепловизоры, приборы для очистки воздуха, антисептические средства и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — сообщили в концерне, добавив, что «принятие решений об оказании помощи по межгосударственной линии является прерогативой президента и правительства».
По словам источника РБК в «Ростехе», за день УПЗ производит не более 10 аппаратов ИВЛ. Партию для США предприятие просто не успело бы произвести. Возможно, аппараты для поставки в США были приобретены у дилеров со складов, рассуждает собеседник РБК.
Таким образом власти США не закупали медицинское оборудование напрямую у КРЭТ. Однако это не отменяет потенциального нарушения санкционного режима, уверен Брайан О'Тул. «Конечно, OFAC всегда может выпустить внутреннюю специальную лицензию на сделку, связанную с подсанкционным лицом, но администрация Трампа, возможно, и не выписывала никакую лицензию», — предполагает эксперт. В таком случае администрация США могла нарушить собственные санкции, не исключает он.
Авторы:
Полина Химшиашвили, Иван Ткачёв, Инна Сидоркова