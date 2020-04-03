США приняли от России произведенные компанией под санкциями аппараты ИВЛ

Гуманитарный груз, отправленный Россией в США для борьбы с коронавирусом, оказался не бесплатным — США оплатили его часть. В составе партии оказалась продукция концерна КРЭТ, находящегося под американскими санкциями

Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» (Фото: Полина Петренко / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп 30 марта по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва отправила в США самолет с медицинским оборудованием и препаратами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. В США наибольшее число диагностированных в мире случаев — более 226 тыс.

Вылетел самолет из России 1 апреля. «Борт ВКС России Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга России. Этот вопрос был согласован президентами наших стран», — описывал содержимое самолета посол России в США Анатолий Антонов.

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Антонов не называл груз гуманитарной помощью, однако обращал внимание на то, что «страна протягивает руку помощи американскому народу». Вечером 1 апреля выяснилось, что называть поставку безвозмездной гуманитарной помощью нельзя. «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — сказано в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортэгус.

Приобретенные у России товары передали Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). 2 апреля стали известны новые подробности. Оказалось, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другую половину — американская сторона. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова и подтвердил РФПИ. Общую стоимость партии ни Москва, ни Вашингтон не раскрыли.