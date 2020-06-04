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МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске

Фото: ilya_torgonskyi / Instagram
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено», — сказал он, не уточнив подробности плана.

Ранее Росприроднадзор исключил сжигание как способ утилизации. Опрошенные РБК экологи также сочли метод сжигания собранного топлива неэффективным.

Экологи назвали эффективные способы ликвидации загрязнения в Норильске
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Фото: РИА Новости

29 мая из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске выплеснулось около 21 тыс. т дизеля. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан и оказались практически во все их притоках. Прокуратура региона 4 июня сообщила, что площадь загрязнения составляет 180 тыс. кв. м.

Экологи Greepeace назвали это первой аварией подобного масштаба в заполярной Арктике. Президент России Владимир Путин 3 июня объявил из-за разлива топлива федеральный режим ЧС.

Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м
Общество
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

«Норникель», чьей «дочке» принадлежит аварийная электростанция, и власти региона назвали причиной утечки аномально теплую погоду, из-за которой просели фундамент и опоры, поддерживающие резервуар с топливом. Генпрокуратура возбудила три уголовных дела — из-за порчи земли, загрязнения вод и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Спасатели перекрыли реку Амбарная бонами, специальными заграждениями, которые мешают нефтепродуктам распространяться дальше по воде. Глава программ Greanpeace Иван Блоков пояснял, что боны не очень хорошо задерживают некоторые химические соединения топлива, поэтому его нужно откачивать из реки вместе с водой, но в Норильске нет соответствующих емкостей для хранения.

Greenpeace подсчитал экологический ущерб от разлива топлива в Норильске
Общество
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Руководитель программы WWF по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников говорил, что топливо по течению сдвигается к одному из берегов, поэтому можно попробовать откачать его с помощью насосов в емкости, после чего отделить дизель от воды.

На совещании у Путина губернатор региона Александр Усс заявил, что все разлившееся топливо будут сжигать, так как это единственный способ утилизации. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в ответ сообщил, что костер на площади такого масштаба приведет к проблемам.

Теги: МЧС, Норильск, утечка нефти
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