МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске

Экологи Greepeace назвали это первой аварией подобного масштаба в заполярной Арктике. Президент России Владимир Путин 3 июня объявил из-за разлива топлива федеральный режим ЧС.

«Норникель», чьей «дочке» принадлежит аварийная электростанция, и власти региона назвали причиной утечки аномально теплую погоду, из-за которой просели фундамент и опоры, поддерживающие резервуар с топливом. Генпрокуратура возбудила три уголовных дела — из-за порчи земли, загрязнения вод и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Спасатели перекрыли реку Амбарная бонами, специальными заграждениями, которые мешают нефтепродуктам распространяться дальше по воде. Глава программ Greanpeace Иван Блоков пояснял, что боны не очень хорошо задерживают некоторые химические соединения топлива, поэтому его нужно откачивать из реки вместе с водой, но в Норильске нет соответствующих емкостей для хранения.

Руководитель программы WWF по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников говорил, что топливо по течению сдвигается к одному из берегов, поэтому можно попробовать откачать его с помощью насосов в емкости, после чего отделить дизель от воды.

На совещании у Путина губернатор региона Александр Усс заявил, что все разлившееся топливо будут сжигать, так как это единственный способ утилизации. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в ответ сообщил, что костер на площади такого масштаба приведет к проблемам.