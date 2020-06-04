МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске
МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.
«Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено», — сказал он, не уточнив подробности плана.
Ранее Росприроднадзор исключил сжигание как способ утилизации. Опрошенные РБК экологи также сочли метод сжигания собранного топлива неэффективным.
29 мая из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске выплеснулось около 21 тыс. т дизеля. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан и оказались практически во все их притоках. Прокуратура региона 4 июня сообщила, что площадь загрязнения составляет 180 тыс. кв. м.