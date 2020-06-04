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Экологи назвали эффективные способы ликвидации загрязнения в Норильске

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Идея губернатора Красноярского края сжечь 20 тыс. тонн дизельного топлива, попавшего в реку под Норильском закончится «копотью до самой Норвегии» и по сути означает, что «придется жечь воду». Об этом сообщили опрошенные РБК экологи, предложив более эффективные методы ликвидации загрязнения.

Утилизировать утекшее в реку Амбарная дизельное топливо c помощью «сжигания соответствующих ёмкостях» губернатор Красноярского края Александр Усс предложил во время совещания у президента России Владимира Путина. По его словам, это связано с тем, что рядом с рекой отсутствуют «транспортные схемы, порядка 20 километров — это бездорожье», река — несудоходна», а «опыта сжигания такого объема топлива на территории, во всяком случае Красноярского края, у нас нет», сказал Усс.

«Если хотят поджечь и забыть — то будет копоть до самой Норвегии», — заявил в разговоре с РБК заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. По его словам, дизельное топливо, в отличие от нефти не будет держаться на поверхности воды и будет тонуть. В итоге получится не просто дизель, а «смесь дизеля с водой и с возможными иловыми остатками», которая даст при поджигании будет сильно коптить и «в виде сажи будут лежать на гораздо большей территории».

По его словам, метод, предложенный губернатором, «может сработать для загрязненных грунтов». «А все, что будем вытаскивать из реки — это практически жечь воду», — сказал Элмурод Расулмухамедов.

Если поджечь топливо, то «сгорит оно с каким эффектом, мы себе можем представить», рассказал РБК заслуженный эколог России и директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. «Сжигание — это крайняя мера, и нужно всячески избежать такого способа ликвидации», — согласился в разговоре с РБК председатель Российского экологического общества Рашид Айдынович. Идею сжигать топливо во время совещания раскритиковал и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: «Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива», — сказал он.

Министр во время совещания посоветовал применить реагенты, напомнил Элмурод Расулмухамедов. По его словам, отечественные реагенты температурозависимы и эффективно работают при температуре не ниже +5 градусов. «Поэтому если собрать, например, в бухты все, запустить туда бактерии и поддерживать температуру, то можно как-то ускорить процесс, не вывозя оттуда. Там же складировать и протравить бактериями. Просто с учетом того, что там рядом ТЭЦ, можно поддерживать температуру и переработать. Если бы меня спросили — я бы это предложил», — пояснил эксперт.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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По словам председателя Рашида Айдыновича перед ликвидацией нужно провести экспертизу, посмотреть, «что было сброшено». Потому что, если перемешано с грунтом, то это одна технология, в которой можно обойтись без сжигания, а за счет вывоза и складирования», — сказал он. Наиболее щадящим к окружающей среде эколог назвал вариант доставки пролившихся веществ в специальные пруды с маслостойкой гидроизоляцией. «Туда доставить специальные установки, которые разделят эту смесь на компоненты», — пояснил Айдынович.

Директор проектного департамента российского отделения Greenpeace Владимир Чупров заявил РБК, что самым оптимальным способом считает откачку с помощью помп. «Так как река мелкая, туда не загонишь большое судно спасателей, поэтому нужно действовать с маломерными судами, с катерами и лодками. Брать что есть, и соответственно вручную собирать это с поверхности и нейтрализовать. В Коми при разливе топлива в 2013 году делали так же», — рассказал Чупров.

После разлива топлива в Норильске возбудили три уголовных дела
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В российских ведомствах есть специальные службы с оборудованием, с коагулянтами и необходимыми химическими реагентами, рассказал Андрей Пешков. «Есть бесчисленное количество способов и методов для борьбы с розливами нефти как на поверхности, так и на акватории», — заявил он. «Оптимально конечно собирать это, нейтрализовать, и затем не торопясь утилизировать без глупых решений типа «а давайте сейчас подожжем все это, оно само сгорит», — добавил Пешков.

Прорыв резервуара с дизельным топливом произошел в Норильске 29 мая в результате проседания фундамента и отрыва днища емкости на территории ТЭЦ-3, в которой находилось 30 тыс. т горючего. Генпрокуратура возбудила три уголовных дела: по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Материалы этих трех уголовных дел объединены в одно производство, их расследование поручено Главному управлению Следственного комитета. По делу задержали начальника цеха ТЭЦ-3.

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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Теги: дизтопливо, экологическая катастрофа, ликвидация, новости РБК
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