Экологи назвали эффективные способы ликвидации загрязнения в Норильске

Если поджечь топливо, то «сгорит оно с каким эффектом, мы себе можем представить», рассказал РБК заслуженный эколог России и директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. «Сжигание — это крайняя мера, и нужно всячески избежать такого способа ликвидации», — согласился в разговоре с РБК председатель Российского экологического общества Рашид Айдынович. Идею сжигать топливо во время совещания раскритиковал и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: «Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива», — сказал он.

Министр во время совещания посоветовал применить реагенты, напомнил Элмурод Расулмухамедов. По его словам, отечественные реагенты температурозависимы и эффективно работают при температуре не ниже +5 градусов. «Поэтому если собрать, например, в бухты все, запустить туда бактерии и поддерживать температуру, то можно как-то ускорить процесс, не вывозя оттуда. Там же складировать и протравить бактериями. Просто с учетом того, что там рядом ТЭЦ, можно поддерживать температуру и переработать. Если бы меня спросили — я бы это предложил», — пояснил эксперт.

По словам председателя Рашида Айдыновича перед ликвидацией нужно провести экспертизу, посмотреть, «что было сброшено». Потому что, если перемешано с грунтом, то это одна технология, в которой можно обойтись без сжигания, а за счет вывоза и складирования», — сказал он. Наиболее щадящим к окружающей среде эколог назвал вариант доставки пролившихся веществ в специальные пруды с маслостойкой гидроизоляцией. «Туда доставить специальные установки, которые разделят эту смесь на компоненты», — пояснил Айдынович.

Директор проектного департамента российского отделения Greenpeace Владимир Чупров заявил РБК, что самым оптимальным способом считает откачку с помощью помп. «Так как река мелкая, туда не загонишь большое судно спасателей, поэтому нужно действовать с маломерными судами, с катерами и лодками. Брать что есть, и соответственно вручную собирать это с поверхности и нейтрализовать. В Коми при разливе топлива в 2013 году делали так же», — рассказал Чупров.

В российских ведомствах есть специальные службы с оборудованием, с коагулянтами и необходимыми химическими реагентами, рассказал Андрей Пешков. «Есть бесчисленное количество способов и методов для борьбы с розливами нефти как на поверхности, так и на акватории», — заявил он. «Оптимально конечно собирать это, нейтрализовать, и затем не торопясь утилизировать без глупых решений типа «а давайте сейчас подожжем все это, оно само сгорит», — добавил Пешков.

Прорыв резервуара с дизельным топливом произошел в Норильске 29 мая в результате проседания фундамента и отрыва днища емкости на территории ТЭЦ-3, в которой находилось 30 тыс. т горючего. Генпрокуратура возбудила три уголовных дела: по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Материалы этих трех уголовных дел объединены в одно производство, их расследование поручено Главному управлению Следственного комитета. По делу задержали начальника цеха ТЭЦ-3.