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Путин попросил разобраться с информированием о ЧП в Норильске

Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что попросит правоохранительные и контролирующие органы разобраться, своевременно ли была передана информация о ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске (Красноярский край). Об этом глава государства заявил в ходе совещания, трансляцию вел РБК.

«Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается», — сказал глава государства.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В ГУ МЧС сообщили, что автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. В результате произошли пожар, разгерметизация хранилища и разлив топлива. Позднее в АО «НТЭК» заявили, что резервуар получил повреждения из-за внезапного проседания опор, а автомобиль просто проезжал мимо и загорелся от соприкосновения с пролившимся топливом.

1 июня в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск из-за аврии ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Предварительной причиной происшествия объявили проседание фундамента и отрыв днища емкости с топливом. Предположительно разлилось 20 тыс. т нефтепродуктов на площади 350 кв. м.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, ЧП, Норильск
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