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Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской районный суд Москвы арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» Игоря Худякова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Его арестовали до 22 июля.

О его задержании накануне сообщил адвокат Максим Пашков. По его словам, Худякова заподозрили в распространении порнографии (п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК).

Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Фото: Никита Попов / РБК

Адвокат рассказал, что одна из участниц группы в соцсети обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором сообщила, что в 2018 году в интернете разместили ее интимные фотографии. Пашков добавил, что эти снимки кто-то разместил в паблике «Омбудсмен полиции» и Худякова задержали как администратора.

Также сообщалось, что дело о незаконном обороте порнографических материалов возбудили против создателя этого паблика Владимира Воронцова. Ранее, 7 мая, его задержали по подозрению в вымогательстве у экс-полицейского 300 тыс. руб. в обмен на «нераспространение фотографий личного характера». На следующий день Воронцова арестовали.

Теги: «ВКонтакте», паблик, арест, новости РБК
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