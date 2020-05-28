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В Москве задержали главреда «Медиазоны»

В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.

«Я задержан, в данный момент я нахожусь в автозаке с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым», — заявил РБК Смирнов. Позднее он сообщил, что всех задержанных доставили в ОВД «Тверской».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Общество
Илья Азар

Ранее Тверской суд Москвы отправил журналиста и муниципального депутата Илью Азара под арест на 15 суток за одиночный пикет около столичного здания ГУ МВД на Петровке. Журналист вышел на него 26 мая, чтобы поддержать ранее арестованных основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова.

Азара признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Теги: «Медиазона», журналист, задержание, «Эхо Москвы», новости РБК
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