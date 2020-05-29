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Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете

Сергей Митрохин
Сергей Митрохин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК.

«Сейчас нахожусь в ОВД «Тверское». При задержании мне ничего не объяснили, хотя обязаны все еще по закону, не представились, не назвали причину задержания», — рассказал Митрохин.

По словам депутата, его хотят обвинить в нарушении ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции) и 20.2 КоАП России (нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Он назвал это абсурдом. «Илья Азар житель моего округа, я его защищал, это входит в мои обязанности как депутата Мосгордумы», — сказал он. Митрохин также напомнил, что одиночный пикет не требует уведомления и любой человек может его провести.

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Депутат добавил, что вместе с ним задержаны его помощница Мария Чуприна и гражданин Вадим Самолкин. По его словам, Чуприна не участвовала в пикете, а стояла на большом расстоянии и вела съемку. За что задержали Самолкина, Митрохин не смог сказать.

«Пока такая информация к нам не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД в Москве на вопрос о задержании Митрохина.

Митрохин вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Накануне он написал в Twitter: «Аресты за одиночные пикеты — это беспредел в квадрате. Нельзя молчать, остаться в стороне. Завтра в 12 встаю в одиночный пикет на Петровке, 38».

Азара задержали 26 мая во время пикета около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и арестовал на 15 суток.

Помимо Азара, пикеты в этот день проводили ведущий паблика Avtozak Live Максим Кондратьев и член общественной организации «Открытой России» Татьяна Усманова. Их также задержали.

28 мая на серию пикетов в поддержку арестованного Азара к зданию ГУ МВД Москвы вышли более десяти журналистов, в том числе главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, экс-главред журнала «Русский Newsweek» Михаил Фишман. Их задержали и составили на них протоколы об административном правонарушении.

Теги: Сергей Митрохин, задержание, пикет, новости РБК
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