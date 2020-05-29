Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете

Сергей Митрохин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК.

«Сейчас нахожусь в ОВД «Тверское». При задержании мне ничего не объяснили, хотя обязаны все еще по закону, не представились, не назвали причину задержания», — рассказал Митрохин.

По словам депутата, его хотят обвинить в нарушении ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции) и 20.2 КоАП России (нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Он назвал это абсурдом. «Илья Азар житель моего округа, я его защищал, это входит в мои обязанности как депутата Мосгордумы», — сказал он. Митрохин также напомнил, что одиночный пикет не требует уведомления и любой человек может его провести.