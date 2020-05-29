Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете
Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК.
«Сейчас нахожусь в ОВД «Тверское». При задержании мне ничего не объяснили, хотя обязаны все еще по закону, не представились, не назвали причину задержания», — рассказал Митрохин.
По словам депутата, его хотят обвинить в нарушении ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции) и 20.2 КоАП России (нарушение правил проведения публичного мероприятия).
Он назвал это абсурдом. «Илья Азар житель моего округа, я его защищал, это входит в мои обязанности как депутата Мосгордумы», — сказал он. Митрохин также напомнил, что одиночный пикет не требует уведомления и любой человек может его провести.