Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве

Следователи предъявили обвинение в вымогательстве основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам адвоката, следственные действия в отношении Воронцова ведутся практически на протяжении суток, а сам основатель проекта вину не признает.

«Завтра утром, 8 мая, следователь выйдет перед Тверским районным судом Москвы с ходатайством об аресте Воронцова», — сообщил адвокат.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере. Имя задержанного в полиции не называют.

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