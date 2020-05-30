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Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков

По его словам, военные могут «очень быстро» дислоцироваться на территории штата, если этого захотят местные власти
Фото: John Minchillo / AP
Фото: John Minchillo / AP

В ближайшее время в Миннесоту могут быть направлены военные для того, чтобы помочь местным властям справиться с беспорядками, которые охватили штат из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, пишет The Washington Post.

«У нас есть вооруженные силы, готовые, желающие и способные, если они (власти штата. — РБК) когда-нибудь захотят вызвать [их]. И мы можем очень быстро разместить войска на земле, если они когда-нибудь захотят [помощи] наших военных», — заявил глава государства.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
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За прошедшие сутки из-за событий в Миннесоте беспорядки усилились в различных уголках США:

  • Сотрудник Федеральной охранной службы США погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в Окленде, штат Калифорния. По данным местной полиции, участие в протестах принимают не менее 7,5 тыс. жителей города.
  • По меньшей мере один человек погиб в Детройте, штат Мичиган, в результате стрельбы, которую открыл неизвестный во время протестов, связанных со смертью Флойда.
  • Несколько офицеров Секретной службы США получили ранения во время демонстраций возле Белого дома. Протестующие закидывали их камнями, бутылками и петардами. Сотрудники спецслужбы задержали по меньшей мере шесть человек.
  • Губернатор штата Кентукки Энди Бишар запросил помощь национальной гвардии США для поддержания порядка в крупнейшем городе штата Луисвилле, где протесты продолжаются несколько дней.
  • Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил национальной гвардии на территории штата, которую туда лично направил Дональд Трамп. По словам Уолза, численность бойцов Нацгвардии в ближайшее время может достигнуть 2,5 тыс.
  • Мэр Портленда, штат Орегон, Тед Уилер взял пример с коллег из Миннеаполиса и ввел режим чрезвычайной ситуации и комендантский час на территории города на фоне беспорядков.
  • О введении режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков также сообщил губернатор Джорджии Брайан Кемп. Он сообщил, что для охраны порядка будут задействованы не менее 500 человек из Национальной гвардии штата.
  • Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния, на фоне протестов объявила все собрания в центре города незаконными. «Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находятся на улице, должны покинуть территорию», — говорилось в сообщении пресс-службы города.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой было запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. На кадрах видно, как полицейский во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Подозреваемый начал кричать, что не может дышать, однако полицейские на это никак не реагировали. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, военные, Миннесота
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