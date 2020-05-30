Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков
В ближайшее время в Миннесоту могут быть направлены военные для того, чтобы помочь местным властям справиться с беспорядками, которые охватили штат из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, пишет The Washington Post.
«У нас есть вооруженные силы, готовые, желающие и способные, если они (власти штата. — РБК) когда-нибудь захотят вызвать [их]. И мы можем очень быстро разместить войска на земле, если они когда-нибудь захотят [помощи] наших военных», — заявил глава государства.
За прошедшие сутки из-за событий в Миннесоте беспорядки усилились в различных уголках США:
- Сотрудник Федеральной охранной службы США погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в Окленде, штат Калифорния. По данным местной полиции, участие в протестах принимают не менее 7,5 тыс. жителей города.
- По меньшей мере один человек погиб в Детройте, штат Мичиган, в результате стрельбы, которую открыл неизвестный во время протестов, связанных со смертью Флойда.
- Несколько офицеров Секретной службы США получили ранения во время демонстраций возле Белого дома. Протестующие закидывали их камнями, бутылками и петардами. Сотрудники спецслужбы задержали по меньшей мере шесть человек.
- Губернатор штата Кентукки Энди Бишар запросил помощь национальной гвардии США для поддержания порядка в крупнейшем городе штата Луисвилле, где протесты продолжаются несколько дней.
- Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил национальной гвардии на территории штата, которую туда лично направил Дональд Трамп. По словам Уолза, численность бойцов Нацгвардии в ближайшее время может достигнуть 2,5 тыс.
- Мэр Портленда, штат Орегон, Тед Уилер взял пример с коллег из Миннеаполиса и ввел режим чрезвычайной ситуации и комендантский час на территории города на фоне беспорядков.
- О введении режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков также сообщил губернатор Джорджии Брайан Кемп. Он сообщил, что для охраны порядка будут задействованы не менее 500 человек из Национальной гвардии штата.
- Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния, на фоне протестов объявила все собрания в центре города незаконными. «Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находятся на улице, должны покинуть территорию», — говорилось в сообщении пресс-службы города.