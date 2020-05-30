Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков

По его словам, военные могут «очень быстро» дислоцироваться на территории штата, если этого захотят местные власти

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В ближайшее время в Миннесоту могут быть направлены военные для того, чтобы помочь местным властям справиться с беспорядками, которые охватили штат из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, пишет The Washington Post.

«У нас есть вооруженные силы, готовые, желающие и способные, если они (власти штата. — РБК) когда-нибудь захотят вызвать [их]. И мы можем очень быстро разместить войска на земле, если они когда-нибудь захотят [помощи] наших военных», — заявил глава государства.

За прошедшие сутки из-за событий в Миннесоте беспорядки усилились в различных уголках США: