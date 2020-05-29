Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж

Протесты начались в Миннеаполисе 27 мая. Люди вышли на улицу недалеко от места, где за несколько дней до этого был задержан афроамериканец Джордж Флойд. На видеозаписи, сделанной свидетелем задержания, видно, как полицейский придавил ему горло коленом. Флойд позже умер в больнице, полицейских уволили

На фото: вход в полицейский участок в Миннесоте