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Общество ,  
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Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж

В американском городе Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов, которые продолжаются с 27 мая. Власти США направили в несколько городов штата Миннесота национальную гвардию. Протесты начались из-за гибели афроамериканца после его задержания полицейскими, в Миннеаполисе они переросли в погромы, люди стали выходить на улицы в других городах. Что происходит в разных частях США — в фоторепортаже РБК
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Протесты начались в Миннеаполисе 27 мая. Люди вышли на улицу недалеко от места, где за несколько дней до этого был задержан афроамериканец Джордж Флойд. На видеозаписи, сделанной свидетелем задержания, видно, как полицейский придавил ему горло коленом. Флойд позже умер в больнице, полицейских уволили

На фото: вход в полицейский участок в Миннесоте

Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

В Миннеаполисе ситуация переросла в беспорядки, они привели к пожарам, погиб один человек. В несколько городов Миннесоты направлены 500 служащих национальной гвардии. В сообщении гвардии говорится, что главная задача — обеспечить работу пожарной службы

В Миннеаполисе введен режим ЧС​​

Фото: Stephen Maturen / Getty Images
Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Протестующие собрались у дома прокурора округа Хеннепин в Миннеаполисе Майка Фримана. Его ведомство занимается расследованием гибели Джорджа Флойда​

Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Люди вышли на улицы и в других городах США

На фото: Нью-Йорк

Фото: Matthew Hatcher / Getty Images
Фото: Matthew Hatcher / Getty Images

Протесты в Колумбусе, Огайо​

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Лос-Анджелес, Калифорния

Фото: David Zalubowski / AP
Фото: David Zalubowski / AP

Денвер, Колорадо

Фото: Jim Mone / AP
Фото: Jim Mone / AP

Миннеаполис, Миннесота

Фото: Ben Margot / AP
Фото: Ben Margot / AP

Окленд, Калифорния

Фото: Michael Thomas / Getty Images
Фото: Michael Thomas / Getty Images

Фергюсон, Миссури

Фото: Jeff Baenen / AP
Фото: Jeff Baenen / AP

Протестующие в Окдейле (Миннесота) возле дома одного из полицейских, проводивших задержание Джорджа Флойда

Теги: мультимедиа, протесты, Миннесота, Дональд Трамп
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