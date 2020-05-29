Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
В американском городе Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за протестов, которые продолжаются с 27 мая. Власти США направили в несколько городов штата Миннесота национальную гвардию. Протесты начались из-за гибели афроамериканца после его задержания полицейскими, в Миннеаполисе они переросли в погромы, люди стали выходить на улицы в других городах. Что происходит в разных частях США — в фоторепортаже РБК
Протесты начались в Миннеаполисе 27 мая. Люди вышли на улицу недалеко от места, где за несколько дней до этого был задержан афроамериканец Джордж Флойд. На видеозаписи, сделанной свидетелем задержания, видно, как полицейский придавил ему горло коленом. Флойд позже умер в больнице, полицейских уволили
На фото: вход в полицейский участок в Миннесоте
В Миннеаполисе ситуация переросла в беспорядки, они привели к пожарам, погиб один человек. В несколько городов Миннесоты направлены 500 служащих национальной гвардии. В сообщении гвардии говорится, что главная задача — обеспечить работу пожарной службы
В Миннеаполисе введен режим ЧС
Протестующие собрались у дома прокурора округа Хеннепин в Миннеаполисе Майка Фримана. Его ведомство занимается расследованием гибели Джорджа Флойда
Люди вышли на улицы и в других городах США
На фото: Нью-Йорк
Протесты в Колумбусе, Огайо
Лос-Анджелес, Калифорния
Денвер, Колорадо
Миннеаполис, Миннесота
Окленд, Калифорния
Фергюсон, Миссури
Протестующие в Окдейле (Миннесота) возле дома одного из полицейских, проводивших задержание Джорджа Флойда