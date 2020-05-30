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Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания, проходивших в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Секретная служба продемонстрировала отличную работу вчера вечером у Белого дома. Они действовали не только профессионально, но и очень спокойно. Я наблюдал изнутри и чувствовал себя в безопасности, как никогда ранее», — написал президент в Twitter.

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Протесты в ряде американских городов проходят из-за гибели 25 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота) темнокожего мужчины Джорджа Флойда, которого сотрудники полиции задержали по подозрению в использовании фальшивых документов. В частности, один из них повалил задержанного на асфальт, чтобы надеть наручники. В этот момент полицейский надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что ему не хватает воздуха, чтобы дышать, но полицейские проигнорировали его слова. Позже Флойд умер в больнице.

Для ликвидации беспорядков Трамп направил в Миннесоту войска национальной гвардии.

30 мая из-за протестов в Вашингтоне секретная служба заблокировала доступ в Белый дом после того, как большое количество протестующих собралось на площади Лафайет. Также из здания запретили выходить и журналистам, приехавшим в Белый дом для участия в пресс-брифинге. Митинги также прошли в Фениксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (штат Техас), начавшись с мирных демонстраций.

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В Окленде (штат Калифорния) во время протестов были ранены двое сотрудников федеральной службы охраны США, один из них погиб.

В МИД России, комментируя протесты, заявили, что в США накопились системные проблемы в «правочеловеческой сфере». В ведомстве считают, что в стране наблюдается «дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, бесконтрольное применение огнестрельного оружия».

Теги: США, Дональд Трамп, протесты, Белый дом
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