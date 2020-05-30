Трамп похвалил работу Секретной службы во время протестов у Белого дома

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания, проходивших в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Секретная служба продемонстрировала отличную работу вчера вечером у Белого дома. Они действовали не только профессионально, но и очень спокойно. Я наблюдал изнутри и чувствовал себя в безопасности, как никогда ранее», — написал президент в Twitter.

Протесты в ряде американских городов проходят из-за гибели 25 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота) темнокожего мужчины Джорджа Флойда, которого сотрудники полиции задержали по подозрению в использовании фальшивых документов. В частности, один из них повалил задержанного на асфальт, чтобы надеть наручники. В этот момент полицейский надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что ему не хватает воздуха, чтобы дышать, но полицейские проигнорировали его слова. Позже Флойд умер в больнице.

Для ликвидации беспорядков Трамп направил в Миннесоту войска национальной гвардии.