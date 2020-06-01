Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма Политика, 09:00 Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио Спорт, 09:00 На рынке мобильного ретейла спрогнозировали закрытие трети салонов связи Бизнес, 08:57 Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом Общество, 08:45 Семин предложил Ротенберга-младшего на пост главы селекции «Локомотива» Спорт, 08:35 СМИ сообщили о задержании дочери мэра Нью-Йорка во время протестов Общество, 08:34 Ла Лига утвердила расписание рестарта чемпионата Спорт, 08:31 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:26 Забудьте об уборке: как бардак помогает лучше работать — Bloomberg Pro, 08:23 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 08:08 Площадь лесных пожаров в России сократилась на 26% Общество, 08:01 Семин выступил против руководства «Локомотива». Что важно знать Спорт, 08:00 ФАС предложила разрешить властям выкупать ваучеры у авиапассажиров Бизнес, 08:00 Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье Общество, 08:00
Новости без коронавируса ,  
0 

СМИ сообщили о задержании дочери мэра Нью-Йорка во время протестов

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио 25-летняя Чиара была задержана полицией во время протестных акций, которые продолжаются в США уже почти неделю после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал NY1 со ссылкой на источники, а также New York Post.

Девушку задержали в воскресенье вечером на пересечении Бродвея и 12-й улицы. Полиция потребовала, чтобы толпа демонстрантов очистила дорогу, однако те не подчинились. В итоге дочь де Блазио и еще около сотни человек были задержаны.

Чиару де Блазио обвинили в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Беспорядки в Нью-Йорке начались от стадиона «Барклайс-центр» в Бруклине и постепенно охватили другие районы. В Бруклине прошли столкновения протестующих и полиции. Демонстранты сожгли несколько машин стражей правопорядка, грабили магазины. Из-за акций власти на некоторое время закрывали Манхэттенский мост.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовые акции протеста начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Полиция задержала его по подозрению в фальсификации документов. При задержании один из сотрудников правоохранительных органов надавил ему на горло. После этого Флойд умер в больнице.

Беспорядки охватили несколько десятков американских городов. Во многих из них власти ввели комендантский час, к подавлению протестов привлекли армию и бойцов Национальной гвардии.

В столице США Вашингтоне протестующие подожгли несколько автомобилей на парковке возле Белого дома. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Теги: Нью-Йорк, протесты, мэр
Материалы по теме
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Белого дома
Общество
СМИ узнали о спуске Трампа в бункер в разгар протестов у Белого дома
Политика
В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter