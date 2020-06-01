СМИ сообщили о задержании дочери мэра Нью-Йорка во время протестов

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Дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио 25-летняя Чиара была задержана полицией во время протестных акций, которые продолжаются в США уже почти неделю после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал NY1 со ссылкой на источники, а также New York Post.

Девушку задержали в воскресенье вечером на пересечении Бродвея и 12-й улицы. Полиция потребовала, чтобы толпа демонстрантов очистила дорогу, однако те не подчинились. В итоге дочь де Блазио и еще около сотни человек были задержаны.

Чиару де Блазио обвинили в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Беспорядки в Нью-Йорке начались от стадиона «Барклайс-центр» в Бруклине и постепенно охватили другие районы. В Бруклине прошли столкновения протестующих и полиции. Демонстранты сожгли несколько машин стражей правопорядка, грабили магазины. Из-за акций власти на некоторое время закрывали Манхэттенский мост.