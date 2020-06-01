Пандемия коронавируса , 01 июн, 12:39
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Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы
Власти пока не принимали решения об открытии границ России для въезда иностранцев, несмотря на приближающийся парад в честь 75-летия Победы с участием зарубежных представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось. Не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада», — сказал Песков.
Представитель Кремля объяснил, что действующие в России ограничения международного сообщения не распространяются на официальные визиты делегаций высшего уровня.
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